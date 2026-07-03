«Чёрная дыра» и «неразорвавшаяся бомба»: западные СМИ — об увеличении военного бюджета Великобритании

«Даже ограниченный план, о котором он (Стармер. — RT) объявил, полностью развалился, потому что он не нашёл на него денег: не хватает £5 млрд… Мы все знаем, что он оставляет этот бардак своему преемнику, так может ли он подтвердить, что член парламента от Мейкерфилда (вероятный преемник Стармера, Энди Бернэм. — RT) согласился покрыть дефицит?» — цитирует главу оппозиции BBC.