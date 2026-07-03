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Загитова рассказала о своём новом проекте для детей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что создала проект для детей.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что создала проект для детей.

«Я создала проект “Формула льда” для детей, чтобы они смогли стать на шаг ближе к своей мечте. Вы же знаете, что мечты всегда должны сбываться. Скоро вы увидите, как это случается», — написала она в соцсетях.

Весной 2026 года Загитова рассказывала о запуске своего реалити-шоу. В проекте участвуют юные спортсмены в возрасте от 7 до 18 лет из различных регионов страны.

Загитова — олимпийская чемпионка, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), а также победительница финала Гран-при. Кроме того, в её активе серебро Олимпийских игр 2018 года в командном турнире.

Ранее Загитова рассказала, что закончила обучение в РАНХиГС.