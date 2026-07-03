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Аэропорты Внуково и Жуковский работают по согласованию

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропортов Внуково и Жуковский.

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе аэропортов Внуково и Жуковский.

Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения приняты для обеспечения безопасности полётов. В ведомстве уточнили, что аэропорты принимают и отправляют рейсы только по согласованию с соответствующими органами.

В агентстве предупредили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее временные ограничения на полёты были введены в аэропортах Ярославля и Череповца.

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