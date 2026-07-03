Российские боевые корабли отогнали судно береговой охраны ФРГ от танкера на Балтике

Утром 30 июня в Балтийском море произошел инцидент с участием корабля береговой охраны ФРГ. Российский корвет отогнал судно от нефтяного танкера Kira K. Он шел через пролив Фемарн-Бельт. В этот момент к танкеру стало приближаться немецкое судно. Об инциденте пишет издание Iltalehti.
По сведениям источника, операцию провел корвет РФ «Сообразительный». Боевые корабли изначально не сопровождали танкер. Затем корвет на высокой скорости последовал на помощь судну. Он прибыл к месту инцидента с востока, рассказал источник.
«Говорит русский военный корабль 531. Держитесь подальше от Kira K», — процитировало издание.
На Украине тем временем призвали задерживать танкеры с попадающей под санкции российской нефтью. Киев заявил, что такие судна можно считать якобы законными военными целями.