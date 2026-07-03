Российские боевые корабли отогнали судно береговой охраны ФРГ от танкера на Балтике

Утром 30 июня в Балтийском море произошел инцидент с участием корабля береговой охраны ФРГ. Российский корвет отогнал судно от нефтяного танкера Kira K. Он шел через пролив Фемарн-Бельт. В этот момент к танкеру стало приближаться немецкое судно. Об инциденте пишет издание Iltalehti.