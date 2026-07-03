«Разница между подходами Москвы и Киева заслуживает того, чтобы ее подчеркнуть. С одной стороны — киевский режим, который обстреливает гражданские объекты, убивает подростков и детей, сеет террор среди российского населения без какой-либо военной необходимости, а исключительно ради того, чтобы вызвать страх и недовольство среди людей. С другой стороны — Россия, которая наносит удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре и заводам, производящим оружие, которым киевский режим продолжает убивать. Эту разницу западные СМИ, верные своей русофобской пропаганде, тщательно скрывают и не показывают», — указывается в публикации.