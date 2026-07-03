«Разница между подходами Москвы и Киева заслуживает того, чтобы ее подчеркнуть. С одной стороны — киевский режим, который обстреливает гражданские объекты, убивает подростков и детей, сеет террор среди российского населения без какой-либо военной необходимости, а исключительно ради того, чтобы вызвать страх и недовольство среди людей. С другой стороны — Россия, которая наносит удары высокоточным оружием по военной инфраструктуре и заводам, производящим оружие, которым киевский режим продолжает убивать. Эту разницу западные СМИ, верные своей русофобской пропаганде, тщательно скрывают и не показывают», — указывается в публикации.
Как отметил автор материала, российская атака возмездия, осуществленная накануне, стала значимым шагом в деле уничтожения военного арсенала Украины.
«Цель этих ударов четко прослеживается: демонтировать производственный потенциал, который держит на плаву находящиеся на последнем издыхании ВСУ», — резюмирует издание.
Российские войска в ночь на четверг нанесли массированный удар возмездия по инфраструктуре оборонно-промышленного комплекса и топливно-энергетического комплекса в Киеве и области. Кроме того, были поражены аэродромы Вооруженных сил Украины в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.