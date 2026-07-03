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Посольство РФ сообщило об усиленной подготовке Нидерландов к конфликту с Россией

Нидерланды активно расширяют свою военную инфраструктуру, готовясь к конфликту с Россией. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в посольстве РФ в королевстве.

Нидерланды активно расширяют свою военную инфраструктуру, готовясь к конфликту с Россией. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщили в посольстве РФ в королевстве.

На данный момент власти государства обновляют авиабазы, объекты военной логистики, расширяют возможности по приему союзных сил и проведению совместных учений.

— В совокупности это свидетельствует об ускорении интеграции нидерландской военной инфраструктуры в систему военного планирования альянса, — цитирует источник газета «Известия».

По словам дипломатов, из этого можно сделать лишь один вывод: «королевство усиленно готовится к “конфликту на Восточном фланге НАТО”.

Ранее министр обороны Литвы Робертас Каунас также поддержал инициативу по внесению поправок в конституцию, предусматривающих возможность размещения оружия массового поражения в стране.

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, предупредил Финляндию, что страна вошла в список целей для российского ядерного оружия после отмены запрета на его размещение.

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