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В МИД прокомментировали заявление Сибиги о переговорах с Россией

ЖЕНЕВА, 3 июл — РИА Новости. Требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к России «сесть за стол переговоров» откровенно абсурдно, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Источник: © РИА Новости

Ранее Сибига заявил, что, по его мнению, «духа Анкориджа» якобы больше нет, и призвал Россию ответить на предложения Украины.

«Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России “сесть за стол переговоров”. Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», — сказал Галузин.

Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и «тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса».

«Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», — подчеркнул Галузин.

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