Ранее Сибига заявил, что, по его мнению, «духа Анкориджа» якобы больше нет, и призвал Россию ответить на предложения Украины.
«Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России “сесть за стол переговоров”. Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», — сказал Галузин.
Тем не менее, отметил замминистра, прямые контакты между представителями РФ и Украины осуществлялись в 2025 году в Стамбуле, и «тот же Андрей Сибига в конце прошлого года объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса».
«Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причем не единожды», — подчеркнул Галузин.