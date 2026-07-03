Премьер-министр Великобритании пообещал продлить работу пабов в стране в день матча сборной Англии на ЧМ-2026

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал продлить время работы пабов в день матча сборной Англии в ⅛ финала ЧМ-2026.
«Мы позаботимся о том, чтобы пабы оставались открыты в понедельник до раннего утра ради матча сборной Англии. Здорово, если вы планируете посмотреть матч в пабе, им это тоже пойдёт на пользу», — написал Стармер в соцсетях.
В ⅛ финала Англия сыграет с Мексикой. Матч пройдёт в ночь на 6 июля. Начало — 3:00 мск.
Ранее главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Мексикой.