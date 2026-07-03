Гросси анонсировал скорый визит в Калининград для обсуждения ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ближайшее время посетит Калининград для переговоров с «Росатомом» и российскими ведомствами по Запорожской АЭС.
Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
«Очень скоро, очень скоро. Я буду в Калининграде на очень важной встрече — мы называем такие встречи пленарными заседаниями», — приводит агентство его слова.
Гросси пояснил, что на таких заседаниях проходят обмены мнениями с представителями «Росатома», Ростехнадзора, МИД России, а также российских Вооружённых сил и Росгвардии.
По его словам, подобные консультации проводятся на регулярной основе для обсуждения широкого круга вопросов.
«Режимы прекращения огня, работа станции, военная ситуация, технические требования — все эти темы мы обсуждаем», — уточнил глава МАГАТЭ.
Он добавил, что именно на этих встречах обычно проходит общение с генеральным директором «Росатома» Алексеем Лихачёвым. Кроме того, обсуждение ведётся и на высоком уровне, затрагивая средне- и долгосрочную перспективу.
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