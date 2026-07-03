Роналду и Модрич установили уникальное достижение в истории футбола

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду и полузащитник хорватский команды Лука Модрич установили уникальное достижение в истории футбола.
3 июля оба вышли в стартовых составах свои сборных на матч 1/16 финала чемпионата мира — 2026.
Как сообщает MisterChip, впервые в истории футбола друг против друга играют два футболиста, которые провели более 200 матчей за свои национальные команды.
Также впервые за историю чемпионатов мира друг против друга играют два полевых футболиста старше 40 лет. Роналду на данный момент 41 год, а Модричу — 40.
Ранее сообщалось, что Роналду — самый возрастной футболист, сыгравший в плей-офф ЧМ.