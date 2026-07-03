«Фиксируем десятки тысяч обращений»: Лантратова рассказала о работе с МККК над возвращением пленных

Уполномоченный по правам человека в России также доложила президенту РФ Владимиру Путину об ответе от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обращение по трагедии в Старобельске. Атака на общежитие и учебный корпус колледжа произошла в ночь на 22 мая. В результате погиб 21 человек. Яна Лантратова рассказала главе государства, что после удара по Старобельскому педагогическому колледжу выезжала на место, встречалась с родителями погибших и навещала пострадавших детей.