«Фиксируем десятки тысяч обращений»: Лантратова рассказала о работе с МККК над возвращением пленных

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Сполярич. Аппарат омбудсмена совместно с МККК нашли уже порядка 1,7 тысячи пленных россиян на Украине. Свыше тысячи человек вернулись домой. Об этом рассказала в Telegram-канале Яна Лантратова по итогам встречи с Мирьяной Сполярич.
По данным омбудсмена, фиксируются «десятки тысяч обращений» в аппарат от граждан России. Люди ожидают информации о местонахождении своих близких. В 2026 году поступило уже более 29 тысяч таких обращений.
«Благодаря работе с МККК уже найдено порядка 1,7 тыс. человек, более 1 тыс. из них вернулись домой. В июне воссоединили восемь семей; еще пять жителей Курской области вернулись на родину», — поделилась Яна Лантратова.
Она сообщила также о совместных с МККК акциях по доставке помощи россиянам, попавшим в украинский плен. До бойцов ВС РФ дошли более 5 тысяч посылок. Они также стали более эффективно получать письма от родных.
«Мы договорились продолжать сокращать сроки доставки и расширять гуманитарные возможности», — констатировала российский омбудсмен.
Уполномоченный по правам человека в России также доложила президенту РФ Владимиру Путину об ответе от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на обращение по трагедии в Старобельске. Атака на общежитие и учебный корпус колледжа произошла в ночь на 22 мая. В результате погиб 21 человек. Яна Лантратова рассказала главе государства, что после удара по Старобельскому педагогическому колледжу выезжала на место, встречалась с родителями погибших и навещала пострадавших детей.
Кроме того, омбудсмен прокомментировала гибель младенца в результате атаки по подмосковному Егорьевску. Она констатировала, что трагедия не имеет никакого оправдания. Яна Лантратова напомнила, что удар ВСУ унес жизнь малыша и сделал его мать инвалидом. Это не имеет оправдания ни с точки зрения права, ни с точки зрения человеческой морали, заключила уполномоченный по правам человека.