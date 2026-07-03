Марочко: ВСУ рискуют попасть в окружение под Славянском

ЛУГАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Дислоцированные в Николаевке под Славянском подразделения Вооруженных сил Украины рискуют попасть в окружение после потери контроля над Пискуновкой и продвижения сил РФ на нескольких участках. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши военнослужащие от Рай-Александровки в северо-западном направлении продвинулись довольно-таки неплохо, а с Пискуновки наши военнослужащие начинают смыкать линию боевого соприкосновения в данном районе, планомерно продвигаясь в юго-западном направлении. Также идет планомерное продвижение с населенного пункта Каленики, освобожденных ранее. Так что сейчас украинская группировка, которая находится в Николаевке, по сути, может оказаться в окружении. Если наши военнослужащие будут дальше продвигаться на этих двух участках, то мы обойдем все укрепленные фортификационные сооружения противника и зайдем к ним в тыл», — сказал он.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что около 100 солдат ВСУ остались заблокированными на широком участке фронта у Пискуновки в ДНР.
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР, сообщили 2 июля в Минобороны РФ.