Марочко: ВСУ рискуют попасть в окружение под Славянском

«Наши военнослужащие от Рай-Александровки в северо-западном направлении продвинулись довольно-таки неплохо, а с Пискуновки наши военнослужащие начинают смыкать линию боевого соприкосновения в данном районе, планомерно продвигаясь в юго-западном направлении. Также идет планомерное продвижение с населенного пункта Каленики, освобожденных ранее. Так что сейчас украинская группировка, которая находится в Николаевке, по сути, может оказаться в окружении. Если наши военнослужащие будут дальше продвигаться на этих двух участках, то мы обойдем все укрепленные фортификационные сооружения противника и зайдем к ним в тыл», — сказал он.