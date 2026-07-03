Защита забравшихся на Empire State Building россиян назвала обвинения чрезмерными

Американский адвокат Аркадий Бух в интервью «РИА Новости» рассказал, что по этим обвинениям россиянам грозит более 10 лет лишения свободы. Он указал и на то, что из-за действий руферов Нью-Йорку пришлось понести миллионы долларов: к зданию было стянуто множество полицейских автомобилей и машин скорой помощи, а в воздухе вокруг здания кружил полицейский вертолет. Впрочем, он добавил, что «эти факторы с любовной драмой и обручальными кольцами» могут повлиять на решение судей, и защита может попытаться добиться для руферов условного наказания.