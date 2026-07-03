Разработчик: в СВО применяют мобильный комплекс «Пазл» для защиты от БПЛА

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мобильный комплекс радиоподавления «Пазл», предназначенный для защиты транспортных средств и личного состава от беспилотников, применяется в спецоперации. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель инженерной группы «Водолей».
«В зоне СВО применяется наша разработка — мобильный комплекс радиоподавления “Пазл”. Модульное исполнение изделия позволяет использовать его как для защиты транспортных средств, так и личного состава. Также модульный принцип “Пазла” дает возможность в течение нескольких минут менять его характеристики, назначение и проводить экспресс-ремонт в походных условиях без каких-либо инструментов», — отметили в организации.
Собеседник агентства уточнил, что изделие получает хорошие отзывы от военнослужащих. «Комплекс показывает высокую эффективность и способен противостоять всем видам радиоуправляемых БПЛА. Другими уникальными особенностями изделия является малое энергопотребление, мониторинг работоспособности всех частотных модулей одновременно, контроль их температуры и состояние системы охлаждения», — отметили в организации.
Рабочая дистанция «Пазла» — до 300 м.