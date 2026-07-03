Трамп в очередной раз похвастался разгромом Ирана

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, возглавляющий переговорную группу, заявил, что Тегеран продолжает диалог с США и настаивает на выполнении достигнутых договорённостей, однако в случае отказа Вашингтона от своих обязательств Иран готов к военным действиям и не перейдёт к следующему этапу переговоров по ядерной программе, если положения меморандума не будут соблюдаться.