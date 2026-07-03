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Экономист предупредил о снижении доходности вкладов осенью

Экономист Окишев: к осени средняя доходность вкладов может снизиться до 10,5%

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. После снижения ключевой ставки ЦБ до 14,25% банки начали пересматривать условия по депозитам. О том, как изменится доходность вкладов, агентству «Прайм» рассказал генеральный директор Auditorium CG Юрий Окишев.

«Так называемые “длинные” вклады остаются наиболее стабильными и доходными, так как на них тренд на снижение ключевой ставки никак не отразится. А депозиты на короткий срок или с возможностью снятия средств существенно дешевеют», — пояснил эксперт.

Сейчас средняя доходность вкладов составляет 13−16%, а к осени может снизиться до 10,5−12,8%. Через год, при снижении инфляции, прибыльность вклада может упасть до 7%. Короткие депозиты уже теряют в доходности: трехмесячные вклады снизились с 12,3 до 11,7%, полугодовые — с 11,6 до 11%.

Окишев советует открывать вклад на срок от трех месяцев и делать это сейчас, пока ставки еще высоки. Также стоит рассмотреть диверсификацию — накопительные счета, фонды денежного рынка и ценные бумаги.