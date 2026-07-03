Жилье рекордно дорожает в каждой третьей стране Евросоюза

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жилье по итогам первого квартала текущего года рекордно подорожало сразу в восьми странах Евросоюза, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
В первом квартале 2026 года цены на жилье в странах ЕС выросли на 5,1% в годовом выражении, а арендная плата — на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
При этом в каждой третьей стране объединения рост стоимости покупки жилья за квартал в годовом выражении стал рекордным за несколько лет. Так, в Словакии темпы роста были рекордными с третьего квартала 2022 года. Рекордным с того же времени рост стал и для Латвии — он составил 10,9%.
В Литве (11,9%) темпы роста стали наиболее заметными с начала 2023 года, в Словении (9,3%) и Австрии (4,2%) — с четвертого квартала 2022 года, в Румынии (7,8%) и Швеции (2,6%) — со второго квартала 2022 года. Темпы роста жилья в Италии вернулись на уровень второго квартала 2022 года — тогда они были рекордными за все время публикации статистики, составляя 5,2%.