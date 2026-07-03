Жилье рекордно дорожает в каждой третьей стране Евросоюза

При этом в каждой третьей стране объединения рост стоимости покупки жилья за квартал в годовом выражении стал рекордным за несколько лет. Так, в Словакии темпы роста были рекордными с третьего квартала 2022 года. Рекордным с того же времени рост стал и для Латвии — он составил 10,9%.