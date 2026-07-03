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Шерки страдает от бессонницы из-за отсутствия игрового времени в сборной Франции на ЧМ-2026

Полузащитник Райан Шерки страдает от бессонницы из-за отсутствия игрового времени в сборной Франции на чемпионате мира 2026 года.

Полузащитник Райан Шерки страдает от бессонницы из-за отсутствия игрового времени в сборной Франции на чемпионате мира 2026 года.

Об этом сообщает Get Football News France.

После матча 1/16 финала со Швецией (3:0) люди в сети обратили внимание на то, что Шерки холодно встретил главного тренера команды Дидье Дешама на поле.

Окружение футболиста заявляет, что его реакция была выражением внутреннего разочарования.

На чемпионате мира — 2026 Шерки провёл на поле 55 минут (без учета компенсированного времени) и ни разу не вышел в стартовом составе.

Ранее Килиан Мбаппе высказался о предстоящем матче с командой Парагвая в ⅛ финала чемпионата мира — 2026.

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