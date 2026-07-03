Трамп заявил о согласии Ирана на все условия США на переговорах

Глава Белого дома также заверил, что не стремится к ведению против Ирана многолетней военной кампании. «Это правда! Это правда!» — ответил Трамп на слова ведущего, назвавшего его прагматиком, благодаря которому США не окажутся втянутыми в очередную «вечную войну» — на этот раз с Ираном. «Мы находимся во Вьетнаме 19 лет. Мы находимся в Афганистане около 10 лет. Мы вечность вели войну в Корее. Даже не хочу упоминать Первую и Вторую мировую войну. Мы много-много лет находились в каждой [этой] войне. А тут я нахожусь четыре месяца», — отметил президент. «И чего я добился? Я их разгромил в военном плане», — утверждал он.