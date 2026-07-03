Трамп заявил о согласии Ирана на все условия США на переговорах

«И мы ведем переговоры. Мне кажется, они согласились практически на все, что нам нужно», — подчеркнул американский лидер.
Глава Белого дома также заверил, что не стремится к ведению против Ирана многолетней военной кампании. «Это правда! Это правда!» — ответил Трамп на слова ведущего, назвавшего его прагматиком, благодаря которому США не окажутся втянутыми в очередную «вечную войну» — на этот раз с Ираном. «Мы находимся во Вьетнаме 19 лет. Мы находимся в Афганистане около 10 лет. Мы вечность вели войну в Корее. Даже не хочу упоминать Первую и Вторую мировую войну. Мы много-много лет находились в каждой [этой] войне. А тут я нахожусь четыре месяца», — отметил президент. «И чего я добился? Я их разгромил в военном плане», — утверждал он.
Боевые действия между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой начались 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает немедленное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан. Впоследствии на швейцарском курорте Бюргеншток состоялись переговоры сторон при посредничестве Дохи и Исламабада, посвященные реализации данного документа. Как следовало из совместного заявления Пакистана и Катара по итогам первого раунда, встреча прошла в позитивной и конструктивной атмосфере, был достигнут обнадеживающий прогресс, а также создана основа для дальнейших технических консультаций.