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ОБСЕ проигнорировала атаку ВСУ на автобус с детьми, заявил постпред России

Полянский: ОБСЕ не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области.

ВЕНА, 3 июл — РИА Новости. ОБСЕ никак не отреагировала на атаку БПЛА на автобус в Брянской области, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Я, по крайней мере, не видел никакой реакции ни от кого в ОБСЕ. Это, конечно, выглядит крайне негативно для имиджа организации, потому что там воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран», — сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, если речь идет о гибели или покушении на убийство детей, подобные случаи должны осуждаться вне зависимости от того, кто является виновником, однако в ОБСЕ этого не произошло.

Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.

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