ОБСЕ проигнорировала атаку ВСУ на автобус с детьми, заявил постпред России

«Я, по крайней мере, не видел никакой реакции ни от кого в ОБСЕ. Это, конечно, выглядит крайне негативно для имиджа организации, потому что там воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран», — сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, если речь идет о гибели или покушении на убийство детей, подобные случаи должны осуждаться вне зависимости от того, кто является виновником, однако в ОБСЕ этого не произошло.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили восемь человек, из них шесть детей.