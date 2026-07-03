ОБСЕ проигнорировала атаку ВСУ на автобус с детьми, заявил постпред России

«Я, по крайней мере, не видел никакой реакции ни от кого в ОБСЕ. Это, конечно, выглядит крайне негативно для имиджа организации, потому что там воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран», — сказал Полянский, отвечая на соответствующий вопрос.