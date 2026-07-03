«Лучший момент для ухода»: В Европе Зеленскому предрекли политический финал на фоне выборов

Тема возможных президентских выборов на Украине периодически появляется в международной повестке, однако официальных решений по этому вопросу пока не принято. Ранее Life.ru писал, что в Кремле отметили, что не располагают подтверждённой информацией о подготовке голосования и ориентируются только на официальные заявления.