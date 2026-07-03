Мошенники придумали схему с блокировкой переводов по СБП

Аферисты начали запугивать граждан мнимой блокировкой доступа к системе быстрых платежей.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
Злоумышленники звонят или пишут, представляясь сотрудниками банков и контролирующих органов. Жертве сообщают о подозрительной активности в цепочке её переводов либо о техническом сбое, из-за которого якобы заблокируют СБП.
Для «срочной верификации» через специальный сервис от клиента требуют продиктовать код из смс, установить вредоносное программное обеспечение под видом официального или перевести деньги на «безопасный счёт».
«Абонентам поступают звонки или сообщения от лжесотрудников банков и контролирующих органов. Жертву запугивают тем, что в системе обнаружена подозрительная активность», — рассказали в платформе.
В «Мошеловке» посоветовали не устанавливать никакие приложения по требованию звонящих и не диктовать коды из сервисных смс.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина посоветовала россиянам немедленно прерывать разговор при подозрительных звонках, особенно если собеседник просит пароли или представляется сотрудником правоохранительных органов.