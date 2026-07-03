В Севастополе объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал Развожаев в Telegram-канале.
Тревога объявлена в 03.10 мск.
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