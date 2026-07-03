Трамп: Иран согласился почти на все условия США

«Сейчас мы ведем переговоры, так что посмотрим, что из этого выйдет. Думаю, они согласились практически на все, что нам нужно», — сказал господин Трамп в интервью CNBC.
Президент отметил, что США смогли добиться военного успеха за короткий срок. «Мы были во Вьетнаме 19 лет, в Афганистане — вроде как лет 10, в Корейской войне — вообще целую вечность… Я пробыл там (в Иране.— “Ъ”) четыре месяца. И что я сделал? Я нанес им военное поражение. Они потерпели полное военное поражение. У них осталось несколько ракет, и мы могли бы уничтожить и их», — добавил он.
1 июля в Катаре прошла встреча с представителями Катара и Пакистана по вопросу реализации пунктов меморандума о взаимопонимании, который США и Иран подписали 18 июня. В конце июня стороны вновь обменялись ударами, несмотря на перемирие — США и Вашингтон обвинили друг друга в нарушении пунктов мирного соглашения. Вскоре они вновь договорились прекратить обстрелы и возобновить переговоры.
Подробнее — в материале «Ъ» «США и Иран вышли на связь».