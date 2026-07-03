Трамп: Иран согласился почти на все условия США

Президент отметил, что США смогли добиться военного успеха за короткий срок. «Мы были во Вьетнаме 19 лет, в Афганистане — вроде как лет 10, в Корейской войне — вообще целую вечность… Я пробыл там (в Иране.— “Ъ”) четыре месяца. И что я сделал? Я нанес им военное поражение. Они потерпели полное военное поражение. У них осталось несколько ракет, и мы могли бы уничтожить и их», — добавил он.