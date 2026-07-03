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Во Флориде женщина застрелила мужчину около гипермаркета Walmart

Во Флориде женщина застрелила мужчину из-за места на парковке у гипермаркета.

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Женщина во Флориде застрелила мужчину около гипермаркета Walmart, сообщает офис шерифа округа Броуард, по данным американских СМИ, спор произошел из-за места на парковке.

«Офицеры, прибывшие на место, обнаружили Барта Дигульельмо с огнестрельным ранением. Он скончался в больнице», — говорится в сообщении офиса шерифа.

Правоохранители уточнили, что инцидент произошел в окрестностях Форт-Лодерлейл, на побережье Атлантического океана между Палм-Бич и Майами.

«Женщина на месте сотрудничала с детективами, сообщив, что стреляла в целях самообороны», — информируют правоохранители.

Решение о предъявлении обвинений будет принято прокуратурой по результатам расследования, говорится в сообщении.

Некоторые американские СМИ утверждают, что 62-летний погибший был из штата Нью-Джерси и имел статус ветерана армии. По их данным, причиной инцидента стал спор из-за места на парковке.

На распространенных в соцсетях и телеканалами кадрах женщина на краю единственного свободного парковочного места стреляет мужчине в живот, когда он приближается к ней.

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