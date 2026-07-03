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Госсекретарь США Рубио — об удалении Балогуна на ЧМ: должна быть возможность подать апелляцию

Госсекретарь США Марко Рубио высказался о победе национальной сборной в 1/16 финала ЧМ-2026.

Госсекретарь США Марко Рубио высказался о победе национальной сборной в 1/16 финала ЧМ-2026.

«Они выступили здорово. Но их засудили красной карточкой. Должна существовать возможность подать апелляцию на такие решения. Наверное, сейчас уже слишком поздно», — приводит его слова Fox News.

США победили Боснию и Герцеговину со счётом 2:0.

В этой встрече нападающий звёздно-полосатых Фоларин Балогун получил прямую красную карточку из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

Ранее сообщалось, что сборную Аргентины тщательно досматривали перед матчем в США.

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