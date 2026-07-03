В Госдуме поставили под сомнение приверженность Запада нормам права

«Террористические методы, используемые киевским режимом, аморальны и должны быть осуждены. К сожалению, ООН и коллективный Запад давно игнорируют подобного рода события, что вызывает серьезные вопросы об их приверженности защите прав человека и международной справедливости, а также об объективном отношении к происходящему», — сказал Белик.