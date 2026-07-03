В Госдуме поставили под сомнение приверженность Запада нормам права

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Страны Запада игнорируют террористические атаки ВСУ, что ставит под сомнение приверженность этих стран нормам права и справедливости. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик после атаки на пассажирский автобус, следовавший в РФ из Белоруссии.
Беспилотник ВСУ 2 июля атаковал автобус Минск-Анапа на таможенном переходе «Красный Камень» в Брянской области. В автобусе находились 19 пассажиров. Пострадали три человека: два водителя и один пассажир, сообщил Минздрав Белоруссии. Дрон разорвался перед автобусом, водители были ранены осколками, их состояние оценивается как тяжелое, сообщили в Совбезе страны.
Целенаправленная атака на мирных граждан — это преступление против человечности, отметил Белик, и не имеет значения, вовлечена ли страна в военный конфликт или нет.
«Террористические методы, используемые киевским режимом, аморальны и должны быть осуждены. К сожалению, ООН и коллективный Запад давно игнорируют подобного рода события, что вызывает серьезные вопросы об их приверженности защите прав человека и международной справедливости, а также об объективном отношении к происходящему», — сказал Белик.
17 июня ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов, восемь человек пострадали. СК России возбудил уголовные дела о теракте по двум случаям атак на автобусы с гражданами Белоруссии.