Владимир Зеленский, по всей видимости, рассматривает возможность объявления президентских выборов на Украине, что могло бы стать подходящим моментом для его ухода, сообщает немецкая газета Junge Welt.
В статье подчеркивается, что согласно результатам опросов, экс-главком ВСУ Валерий Залужный имеет высокие шансы на победу над главой киевского режима.
«Если Зеленский сейчас все-таки назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории. Кандидатура Залужного, поддерживаемая Лондоном, в этом случае будет напоминать смену караула, такую же скучную, как и перед Букингемским дворцом», — отмечается в публикации.
При этом авторы издания указывают на то, что поддержка Залужного со стороны Лондона значительно снижает вероятность достижения мира на Украине.
Ранее также сообщалось, что отказ Зеленского от конференции в Гданьске свидетельствует о глубоких противоречиях Киева со странами Запада на почве героизации нацизма.