JW: выборы на Украине станут лучшим моментом для ухода Зеленского

«Если Зеленский сейчас все-таки назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории. Кандидатура Залужного, поддерживаемая Лондоном, в этом случае будет напоминать смену караула, такую же скучную, как и перед Букингемским дворцом», — отмечается в публикации.