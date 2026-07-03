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JW: выборы на Украине станут лучшим моментом для ухода Зеленского

Авторы издания Junge Welt указали на лучший момент для ухода Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский, по всей видимости, рассматривает возможность объявления президентских выборов на Украине, что могло бы стать подходящим моментом для его ухода, сообщает немецкая газета Junge Welt.

В статье подчеркивается, что согласно результатам опросов, экс-главком ВСУ Валерий Залужный имеет высокие шансы на победу над главой киевского режима.

«Если Зеленский сейчас все-таки назначит новые выборы, для него это лучший момент, чтобы уйти со страниц украинской истории. Кандидатура Залужного, поддерживаемая Лондоном, в этом случае будет напоминать смену караула, такую же скучную, как и перед Букингемским дворцом», — отмечается в публикации.

При этом авторы издания указывают на то, что поддержка Залужного со стороны Лондона значительно снижает вероятность достижения мира на Украине.

Ранее также сообщалось, что отказ Зеленского от конференции в Гданьске свидетельствует о глубоких противоречиях Киева со странами Запада на почве героизации нацизма.

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