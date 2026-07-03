Нидерланды ведут усиленную подготовку к вооружённому конфликту против России.
Об этом заявили газете «Известия» в посольстве России в Гааге.
По данным диппредставительства, королевство ускоренно модернизирует военную и транспортную инфраструктуру, расширяет возможности для проведения учений с союзниками и наращивает участие в военной поддержке киевского режима.
Эти действия, как считают дипломаты, свидетельствуют о форсированной интеграции страны в военное планирование НАТО.
«Главный и вполне логичный вывод, который мы делаем, прост: королевство усиленно готовится к “конфликту на восточном фланге НАТО”. Нужно ли пояснять, что речь идёт именно о России?» — сказали в посольстве.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что, когда дело доходит до реального боя, дух НАТО очень быстро улетучивается.
Политолог, публицист Георгий Дибров выразил мнение, что планируемое увеличение среднего взноса стран НАТО более чем в два раза говорит о подготовке Европейского союза к большому перевооружению.