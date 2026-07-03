ОБСЕ не стала публично осуждать атаку на автобус с детьми из Беларуси

В середине июня ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Несовершеннолетние ехали на отдых в Геленджик. ОБСЕ не отреагировала на украинскую атаку. Тогда пострадали шестеро детей, один человек погиб. О комментариях со стороны Организации сообщил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, цитирует РИА Новости.
Дипломат уведомил, что не увидел реакции ни от одного представителя ОБСЕ. При этом такие случаи должны осуждаться вне зависимости от виновника трагедии, указал постпред РФ.
«Это, конечно, выглядит крайне негативно для имиджа организации, потому что там воспринимают все исключительно через призму интересов западных стран», — пояснил Дмитрий Полянский.
Между тем количество пострадавших от ударов ВСУ за неделю превысило 300 человек. Это произошло впервые в 2026 году, оповестил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.