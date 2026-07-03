В середине июня ВСУ ударили по автобусу с детьми из Беларуси в Брянской области. Несовершеннолетние ехали на отдых в Геленджик. ОБСЕ не отреагировала на украинскую атаку. Тогда пострадали шестеро детей, один человек погиб. О комментариях со стороны Организации сообщил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский, цитирует РИА Новости.