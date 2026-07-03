ВСУ атаковали три белорусские фуры при ударе по автобусу в Брянской области

Три белорусские фуры пострадали во время атаки украинских дронов на пассажирский автобус в Брянской области, сообщил телеканал «Первый информационный».
По данным телеканала, удар пришёлся не только на автобус, следовавший по маршруту Минск — Гомель — Анапа, но и на находившиеся поблизости грузовые автомобили.
«По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», — говорится в сообщении.
ВСУ 17 июня ударили дроном по автобусу с детьми, которые ехали из Гомеля в Геленджик. По последним данным, пострадали восемь человек, включая шестерых юных футболистов.
Погибла сопровождавшая детей женщина, гражданка Белоруссии. У неё остались две дочери.
СК России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил провести собственное расследование атаки ВСУ.