Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роналду был недоволен заменой в матче ЧМ с Хорватией

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен тем, что его решили заменить в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен тем, что его решили заменить в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией.

Главный тренер команды Роберто Мартинес решил заменить его на 81-й минуте.

Сначала нападающий даже не стал смотреть на табло, явно не ожидая увидеть там свой номер, а когда Криштиану указали на то, что ему надо покинуть поле, — Роналду раздосадовано покачал головой и нехотя пошёл к бровке.

При этом, за 13 минут до этого Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти.

На данный момент счёт в матче 1:1.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые забил в плей-офф чемпионата мира по футболу.