Роналду был недоволен заменой в матче ЧМ с Хорватией

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен тем, что его решили заменить в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией.
Главный тренер команды Роберто Мартинес решил заменить его на 81-й минуте.
Сначала нападающий даже не стал смотреть на табло, явно не ожидая увидеть там свой номер, а когда Криштиану указали на то, что ему надо покинуть поле, — Роналду раздосадовано покачал головой и нехотя пошёл к бровке.
При этом, за 13 минут до этого Роналду сравнял счёт, реализовав пенальти.
На данный момент счёт в матче 1:1.
Ранее сообщалось, что Роналду впервые забил в плей-офф чемпионата мира по футболу.