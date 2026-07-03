Навязали свою манию: сенатор Косачев объяснил, почему Британию не стоит называть великой

«Я, кстати, приветствую тенденцию к тому, чтобы в дальнейшем все-таки называть ее Британией, без “великой”. Мне это как-то нравится. Вот они всему миру навязали свою манию величия — не факт, что с этим нужно соглашаться», — сказал Косачёв ТАСС.