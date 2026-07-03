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Навязали свою манию: сенатор Косачев объяснил, почему Британию не стоит называть великой

Сенатор Косачев: Британию нужно перестать называть великой.

Источник: Комсомольская правда

Называть Великобританию просто Британией предложил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор аргументировал своё предложение тем, что эта страна навязала всему миру свою манию величия.

«Я, кстати, приветствую тенденцию к тому, чтобы в дальнейшем все-таки называть ее Британией, без “великой”. Мне это как-то нравится. Вот они всему миру навязали свою манию величия — не факт, что с этим нужно соглашаться», — сказал Косачёв ТАСС.

Он назвал Британию «специфичной» страной и указал на попытки жителей этой страны обсуждать процесс президентских выборов в РФ в то время, как в самой Британии должность главы государства не является выборной и передаётся по наследству.

Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил гордость степенью гомосексуализации* британского парламента, заявив, что в мире нет больше ни одного такого же «гомосексуального»* парламента, как в Вестминстере.

Ранее сообщалось, что ни одна из многоцелевых атомных подводных лодок Великобритании не готова к развёртыванию и патрулированию.

*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

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