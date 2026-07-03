Называть Великобританию просто Британией предложил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор аргументировал своё предложение тем, что эта страна навязала всему миру свою манию величия.
«Я, кстати, приветствую тенденцию к тому, чтобы в дальнейшем все-таки называть ее Британией, без “великой”. Мне это как-то нравится. Вот они всему миру навязали свою манию величия — не факт, что с этим нужно соглашаться», — сказал Косачёв ТАСС.
Он назвал Британию «специфичной» страной и указал на попытки жителей этой страны обсуждать процесс президентских выборов в РФ в то время, как в самой Британии должность главы государства не является выборной и передаётся по наследству.
Тем временем премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил гордость степенью гомосексуализации* британского парламента, заявив, что в мире нет больше ни одного такого же «гомосексуального»* парламента, как в Вестминстере.
Ранее сообщалось, что ни одна из многоцелевых атомных подводных лодок Великобритании не готова к развёртыванию и патрулированию.
*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ.