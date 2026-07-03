На Украине еще в 2022 году утвердили решение о запрете любых переговоров с российскими властями. При этом глава МИД страны Андрей Сибига потребовал от Москвы прямых контактов. Призыв к переговорам абсурден, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.