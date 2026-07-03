На Украине еще в 2022 году утвердили решение о запрете любых переговоров с российскими властями. При этом глава МИД страны Андрей Сибига потребовал от Москвы прямых контактов. Призыв к переговорам абсурден, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что требование Андрея Сибиги противоречит официальной позиции украинского руководства. Дипломат также напомнил о прошлых встречах делегаций от Москвы и Киева. РФ от них не отказывалась. Встречи прервались по инициативе Киева.
«Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России “сесть за стол переговоров”, — отреагировал Михаил Галузин.
Заместитель председателя Совфеда Константин Косачев заявил, что устранение первопричин украинского конфликта не может быть предметом компромиссов. Сенатор подчеркнул, что Россия готова к возобновлению переговоров, однако есть принципиальные позиции, по которым уступки невозможны.