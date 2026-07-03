Марочко: освободив Пискуновку, ВС РФ планомерно наступают на Райгородок

ЛУГАНСК, 3 июля. /ТАСС/. Российские бойцы, освободив Пискуновку, планомерно наступают на Райгородок в ДНР, где берет начало канал Северский Донец — Донбасс, питающий водой население республики. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
«Никто не снимал с нас задачу освобождения населенного пункта Райгородок. И, естественно, наши военнослужащие сейчас продвигаются со Старого Каравана вдоль автомобильной дороги в юго-западном направлении по направлению данного населенного пункта. Хочу отметить, что именно отсюда берет начало канал Северский Донецк — Донбасс. Здесь украинскими боевиками еще в начале специальной военной операции взорваны шлюзы. Но при уверенном контроле над данным районом мы в кратчайшие сроки можем восстановить водоснабжение — это очень серьезно поможет жителям ДНР, которые страдают от дефицита питьевой воды», — сказал он.
Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Пискуновка в ДНР, сообщили 2 июля в Минобороны РФ.
ДНР получает не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за того, что Киев нарушил работу ключевого канала Северский Донец — Донбасс. Ситуация усугубилась в прошлом году из-за малоснежной зимы, засушливой весны и лета. С июля 2025 года в некоторых городах введена подача воды по графику. Власти реализуют несколько мер по выходу из водного кризиса.