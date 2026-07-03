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В МИД России сочли абсурдным призыв Сибиги к переговорам

Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал откровенно абсурдным требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к Москве сесть за стол переговоров.

Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал откровенно абсурдным требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к Москве сесть за стол переговоров.

Об этом дипломат заявил РИА Новости.

Галузин пояснил, что парадоксальность ситуации заключается в действующем на Украине запрете на любые переговоры с российским руководством. Соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны было утверждено главой киевского режима Владимиром Зеленским ещё в октябре 2022 года и остаётся в силе.

Замминистра напомнил, что прямые контакты между представителями двух стран велись в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце прошлого года сам Сибига объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса.

«Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причём не единожды», — подчеркнул Галузин.

Ранее Сибига заявил, что «дух Анкориджа точно мёртв» — Москве и Киеву пора садиться за стол переговоров.