Замглавы МИД России Михаил Галузин назвал откровенно абсурдным требование главы МИД Украины Андрея Сибиги к Москве сесть за стол переговоров.
Об этом дипломат заявил РИА Новости.
Галузин пояснил, что парадоксальность ситуации заключается в действующем на Украине запрете на любые переговоры с российским руководством. Соответствующее решение Совета нацбезопасности и обороны было утверждено главой киевского режима Владимиром Зеленским ещё в октябре 2022 года и остаётся в силе.
Замминистра напомнил, что прямые контакты между представителями двух стран велись в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце прошлого года сам Сибига объявил об одностороннем выходе Киева из этого процесса.
«Сегодня киевский мининдел вещает, что Россия якобы не хочет садиться за стол переговоров. Но мы оттуда и не выходили, вышла украинская сторона, причём не единожды», — подчеркнул Галузин.
Ранее Сибига заявил, что «дух Анкориджа точно мёртв» — Москве и Киеву пора садиться за стол переговоров.