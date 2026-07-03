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Голы Роналду и Рамуша помогли Португалии победить Хорватию и выйти в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Португалии победила команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Сборная Португалии победила команду Хорватии в матче 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026 года.

Встреча на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто завершилась со счётом 2:1.

На 53-й минуте счёт открыл Иван Перишич. На 68-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который был назначен после фола Николы Влашича на Ренату Вейге в штрафной площади. А победу португальцам принёс мяч Гонсалу Рамуша (90 + 4).

На 13-й компенсированной минуте хорваты сравняли счёт благодаря голу Йошко Гвардиола, но этот мяч отменили после вмешательства VAR.

Отметим, что ещё на 61-й минуте Роналду забил гол, но тот также отменили по причине офсайда.

Таким образом, Португалия вышла в ⅛ финала турнира, где сыграет с Испанией, которая ранее обыграла Австрию (3:0). Матч состоится 6 июля.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые забил в плей-офф чемпионата мира по футболу.