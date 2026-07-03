Голы Роналду и Рамуша помогли Португалии победить Хорватию и выйти в ⅛ финала ЧМ-2026

На 53-й минуте счёт открыл Иван Перишич. На 68-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти, который был назначен после фола Николы Влашича на Ренату Вейге в штрафной площади. А победу португальцам принёс мяч Гонсалу Рамуша (90 + 4).