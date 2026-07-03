Жертвами лихорадки Эбола в ДР Конго стали 447 человек

Число погибших от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 447 человек, число подтверждённых случаев заражения — 1460. Такие данные привело Министерство связи и СМИ ДРК.
По информации ведомства, опубликованной на его странице в соцсети Х, по состоянию на 1 июля зарегистрировано 1460 подтверждённых случаев заболевания. За сутки прирост составил 54 случая.
Число летальных исходов достигло 447, за сутки скончались ещё девять человек.
Выздоровели 213 пациентов.
Ранее врач-инфекционист Дарья Намазова заявила, что риск распространения лихорадки Эбола в России и других развитых странах остаётся низким.