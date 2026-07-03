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Более 12 тысяч человек пострадали при землетрясении в Венесуэле

Количество раненых в результате мощного землетрясения в Венесуэле превысило 12,4 тыс. человек, сообщила уполномоченный президента Дельси Родригес.

Количество раненых в результате мощного землетрясения в Венесуэле превысило 12,4 тыс. человек, сообщила уполномоченный президента Дельси Родригес.

По её словам, для приёма пострадавших задействована вся национальная система здравоохранения.

«Вся система здравоохранения Венесуэлы задействована, чтобы принять 12 400 раненых, которые есть на сегодняшний момент», — сказала Родригес журналистам.

Она уточнила, что лечение проводится как в государственных, так и в частных клиниках. При этом расходы в частных медучреждениях взяло на себя государство.

Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Корреспондент RT Андреас Фернандес Санчес поговорил с жителями Ла-Гуайры — одного из наиболее пострадавших в результате землетрясения городов страны. По их словам, целые семьи остаются под завалами.

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