Киев препятствует поиску останков жертв Волынской резни, заявили в Польше

«Факты и цифры таковы, что, например, в 2025 году украинской стороне было подано в общей сложности 26 заявок на проведение работ по поиску и эксгумации останков жертв Волынской резни на территории современной Украины. Подавляющее большинство из этих заявок осталось без удовлетворения, а во многих случаях наш институт вообще не получил из Украины никакого ответа», — рассказал собеседник агентства.