Киев препятствует поиску останков жертв Волынской резни, заявили в Польше

ВАРШАВА, 3 июл — РИА Новости. Украина продолжает препятствовать поискам останков жертв Волынской резни, заявил РИА Новости представитель Института национальной памяти Польши (IPN).
«Факты и цифры таковы, что, например, в 2025 году украинской стороне было подано в общей сложности 26 заявок на проведение работ по поиску и эксгумации останков жертв Волынской резни на территории современной Украины. Подавляющее большинство из этих заявок осталось без удовлетворения, а во многих случаях наш институт вообще не получил из Украины никакого ответа», — рассказал собеседник агентства.
В качестве одного из немногих положительных примеров он привел разрешение на поисковые работы на месте массового убийства поляков нацистами УПА* (Украинская повстанческая армия) в бывшем селе Пужники Тернопольской области, где уже найдено захоронение. На сегодняшний день там обнаружены останки 43 человек, которые будут перезахоронены в сентябре 2026 года.
Одним из самых сложных вопросов в отношениях Польши и Украины является трактовка Волынской резни, а также отношение к лидерам украинских националистов времен ОУН*-УПА*. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943—1945 годах.
* Запрещенные в России экстремистские организации.