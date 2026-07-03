Число погибших при землетрясении в Венесуэле достигло 2595

Количество жертв землетрясения в Венесуэле увеличилось до 2595 человек, сообщила уполномоченный президента Дельси Родригес.
«На сегодняшний день это 2595 погибших», — сказала Родригес журналистам.
Ранее поступала информация о 2295 жертвах.
Количество раненых в результате землетрясения превысило 12,4 тыс. человек.
Землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. Корреспондент RT Андреас Фернандес Санчес поговорил с жителями Ла-Гуайры — одного из наиболее пострадавших в результате землетрясения городов страны. По их словам, целые семьи остаются под завалами.
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