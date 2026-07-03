Жуткий приказ Зеленского: дроны с бомбами заметили в туристической стране

«Здесь сложно назвать конкретный субъект, это, так скажем, приказ Зеленскому от глубинного Запада. Они затеяли эту игру, а Зеленскому лишь транслируют: “Бей по странам НАТО, ничего не бойся, ничего не произойдет”. И все для того, чтобы в конечном итоге начать прямой конфликт с Россией. Сейчас удар беспилотника пришелся по Турции в преддверии саммита НАТО, который пройдет именно там. И в очередной раз они могут обвинить во всем Россию, что якобы РФ агрессор и нужно нанести удар в ответ», — отметил специалист.