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Жуткий приказ Зеленского: дроны с бомбами заметили в туристической стране

Украинский беспилотник со взрывчаткой упал в турецкой провинции Трабзон. Эксперт Александр Перенджиев в эксклюзивной беседе раскрыл тайный замысел Зеленского.

Источник: Аргументы и факты

Украинские беспилотники падают в странах НАТО в рамках преступного плана главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Напомним, по информации IHA, украинский беспилотник с 5 кг взрывчатки упал в турецкой провинции Трабзон. Уточняется, что дрон врезался в дерево и загорелся. Местные жители испугались. Сейчас проводится проверка.

Похожие случаи произошли и в прошлом месяце. В июне беспилотники и их обломки находили в нескольких провинциях Турции на побережье Черного моря.

«Падения украинских беспилотников в разных странах может быть своеобразной многоходовочкой со стороны киевского режима. Целью может быть втягивание стран НАТО в прямой конфликт против России. Это уже не раз демонстрировали, например, страны Прибалтики. Когда там падает украинский дрон, они заявляют, что виновата в этом Россия. Это действительно буйное помешательство, и те же страны рассчитывают на то, что Турция пойдет на тот же шаг. Но Турция не идет, а играет в молчанку», — пояснил эксперт.

Перенджиев не исключил, что подобные манипуляции могут идти не только со стороны Владимира Зеленского, но и тех, кто за ним стоит.

«Здесь сложно назвать конкретный субъект, это, так скажем, приказ Зеленскому от глубинного Запада. Они затеяли эту игру, а Зеленскому лишь транслируют: “Бей по странам НАТО, ничего не бойся, ничего не произойдет”. И все для того, чтобы в конечном итоге начать прямой конфликт с Россией. Сейчас удар беспилотника пришелся по Турции в преддверии саммита НАТО, который пройдет именно там. И в очередной раз они могут обвинить во всем Россию, что якобы РФ агрессор и нужно нанести удар в ответ», — отметил специалист.

По словам Перенджиева, сейчас в отношении Зеленского со стороны стран Запада сложилась некая двойственность. В политической сфере — он их подопечный, а в правовой — уже преступник, причем не из-за террористических налетов на Россию, а из-за отдельных инцидентов в Европе.

«Пока Зеленскому все прощается, но в копилочку — откладывается. Все террористические и коррупционные дела Киева. Но все изменится, как только появится хоть небольшое потепление в отношениях с Россией. А в конечном итоге это приведет к признанию влияния РФ на международной арене. Мы сможем наблюдать это уже в ближайшее время, постепенный переход начнется в 2027 году. И тогда Европа все припомнит Зеленскому», — добавил эксперт.

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