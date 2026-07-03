В Красноярском крае проходят 11 избирательных кампаний

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Завершён этап назначения выборов на единый день голосования. В Красноярском крае проводятся 11 избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней:
— выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва;
— выборы депутатов Законодательного Собрания Красноярского края пятого созыва;
— выборы депутатов Манско-Уярского окружного Совета депутатов первого созыва;
— выборы депутатов Эвенкийского окружного Совета депутатов первого созыва;
— выборы депутатов Таймырского Долгано-Ненецкого окружного Совета депутатов первого созыва;
дополнительные выборы депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам:
— Красноярский городской Совет депутатов по округу № 11,
-Ачинский окружной Совет депутатов по округу № 15,
— Козульский окружной Совет депутатов по округу № 3,
— Богучанский окружной Совет депутатов по округу № 5,
— Енисейский окружной Совет депутатов по округам № 10 и № 12,
— Идринско-Краснотуранский окружной Совет депутатов по округу № 1.
Замещению подлежат 153 мандата, из них 4 — на выборах депутатов Государственной Думы и 52 — на выборах депутатов Законодательного Собрания (26 мандатов по единому краевому округу, 22 мандата по одномандатным избирательным округам и по 2 мандата в двух двухмандатных округах).
В голосовании смогут принять участие более двух миллионов избирателей.
Подготовкой и проведением выборов вместе с Избирательной комиссией края занимаются 61 территориальная и более 2000 участковых избирательных комиссий.
На крайизбирком помимо организации выборов депутатов Законодательного Собрания края возложены полномочия окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы, а на 22 ТИК — полномочия окружных избирательных комиссий на выборах депутатов Законодательного Собрания края.
Голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.