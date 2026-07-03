WSJ: Иран отказался сдать контроль над Ормузским проливом в обмен на свои активы

Ранее Bloomberg сообщило, что многие европейские государства смирились с тем, что в Ормузском проливе будет введен платный проход. Такие настроения не разделяют США и арабские страны Персидского залива и настаивают на том, что Иран не имеет никакого права вводить плату за судоходство. По мнению этих стран, введение платы за проход через пролив может стать прецедентом для других стран.