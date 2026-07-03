МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Мужчина в Нягани нанес ножевое ранение возлюбленной и попытался выдать все случившееся за попытку суицида, следует из судебных документов в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, 26 июня в квартире в Нягани мужчина напал с ножом на возлюбленную и нанес ей ранение, а после позвонил в экстренные службы и заявил, что женщина взяла ножницы и хочет покончить с собой.
Когда же приехали полицейские и потребовали мужчину проехать с ними в отдел, тот отказался выходить из квартиры. Согласно материалам, полицейские были вынуждены применить физическую силу и наручники — только тогда мужчину смогли доставить в отдел.
Как следует из документа, в суде фигурант признал вину и раскаялся. Суд оштрафовал его на три тысячи рублей за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Уголовное дело по факту ранения возбуждено не было из-за отсутствия состава преступления, говорится в материалах.