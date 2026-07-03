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В Молдавии преследуют жителей Приднестровья, заявил глава ПМР

Красносельский: жители Приднестровья в Молдавии подвергаются попыткам вербовки.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 3 июл — РИА Новости. Жители Приднестровья в Молдавии подвергаются необоснованным задержаниям, допросам, попыткам вербовки, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Приднестровцы в Молдове систематически подвергаются необоснованным задержаниям, допросам, попыткам вербовки. Есть даже случаи депортации наших граждан, которых таким образом лишают возможности вернуться домой на постоянное место жительство», — сказал Красносельский.

По его словам, это грубейшее нарушение основополагающих прав человека.

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