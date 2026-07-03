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Риттер: ВСУ не могут остановить наступление российских войск

Риттер заявил о приближении решающего сражения за полное освобождение Донбасса.

Источник: Аргументы и факты

Украинские вооруженные силы сталкиваются с трудностями в сдерживании наступательных действий российской армии, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.

По его словам, российские подразделения демонстрируют высокую эффективность и последовательно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты.

«Российские войска сейчас реально показывают силу — по‑настоящему давят украинцев. Русские по мере продвижения освобождают один населенный пункт за другим», — отметил Риттер в эфире своего YouTube-канала.

Он также выразил мнение, что близится решающее сражение за полное освобождение территории Донбасса.

«Они возьмут Славянск и Краматорск — и тогда Донбасс будет освобожден. Украинцы не могут их остановить», — отметил эксперт.

Ранее также сообщалось, что российские военные завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана.

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