Украинские вооруженные силы сталкиваются с трудностями в сдерживании наступательных действий российской армии, заявил бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США, военный аналитик Скотт Риттер.
По его словам, российские подразделения демонстрируют высокую эффективность и последовательно продвигаются вперед, освобождая населенные пункты.
«Российские войска сейчас реально показывают силу — по‑настоящему давят украинцев. Русские по мере продвижения освобождают один населенный пункт за другим», — отметил Риттер в эфире своего YouTube-канала.
Он также выразил мнение, что близится решающее сражение за полное освобождение территории Донбасса.
«Они возьмут Славянск и Краматорск — и тогда Донбасс будет освобожден. Украинцы не могут их остановить», — отметил эксперт.
Ранее также сообщалось, что российские военные завершают зачистку Константиновки и Красного Лимана.