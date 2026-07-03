В кабмине Японии заявили, что считают важным поддерживать отношения с Россией

Японские власти с 2022 года ввели несколько пакетов санкций против России, что привело к значительному свертыванию двусторонних связей. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев ранее заявил в интервью ТАСС, что отношения деградировали до беспрецедентно низкого уровня из-за враждебной политики Японии. Условием для их восстановления и налаживания межгосударственных контактов дипломат назвал отказ Токио от недружественного курса.