В кабмине Японии заявили, что считают важным поддерживать отношения с Россией

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает санкционную политику Группы семи (G7) в отношении России, однако в то же время считает необходимым поддерживать отношения с РФ как с соседней страной. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.
«Что касается наших действий в отношении России, то мы будем проводить политику санкций против РФ в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7», — сказал он, отметив, что Токио продолжит продвигать «поддержку восстановления и реконструкции для укрепления социально-экономической [системы] Украины».
«В то же время с точки зрения того, что Россия является соседней страной и важно поддерживать двусторонние отношения, мы будем продолжать действовать соответствующим образом в рамках нашей внешней политики, исходя из того, что соответствует национальным интересам нашей страны», — добавил Кихара.
Японские власти с 2022 года ввели несколько пакетов санкций против России, что привело к значительному свертыванию двусторонних связей. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев ранее заявил в интервью ТАСС, что отношения деградировали до беспрецедентно низкого уровня из-за враждебной политики Японии. Условием для их восстановления и налаживания межгосударственных контактов дипломат назвал отказ Токио от недружественного курса.