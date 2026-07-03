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В кабмине Японии заявили, что считают важным поддерживать отношения с Россией

При этом страна поддерживает санкции Группы семи в отношении РФ, сообщил генсек японского правительства Минору Кихара.

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Японии поддерживает санкционную политику Группы семи (G7) в отношении России, однако в то же время считает необходимым поддерживать отношения с РФ как с соседней страной. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

«Что касается наших действий в отношении России, то мы будем проводить политику санкций против РФ в сотрудничестве с международным сообществом, включая страны G7», — сказал он, отметив, что Токио продолжит продвигать «поддержку восстановления и реконструкции для укрепления социально-экономической [системы] Украины».

«В то же время с точки зрения того, что Россия является соседней страной и важно поддерживать двусторонние отношения, мы будем продолжать действовать соответствующим образом в рамках нашей внешней политики, исходя из того, что соответствует национальным интересам нашей страны», — добавил Кихара.

Японские власти с 2022 года ввели несколько пакетов санкций против России, что привело к значительному свертыванию двусторонних связей. Посол РФ в Токио Николай Ноздрев ранее заявил в интервью ТАСС, что отношения деградировали до беспрецедентно низкого уровня из-за враждебной политики Японии. Условием для их восстановления и налаживания межгосударственных контактов дипломат назвал отказ Токио от недружественного курса.

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