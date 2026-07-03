Президента Франции Эммануэля Макрона после ухода с поста ждет более суровое наказание, чем экс-главу страны Николя Саркози, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Напомним, очередные выборы президента Франции пройдут в два тура — 18 апреля и, при необходимости, 2 мая 2027 года. Об этом сообщила министр-делегат по вопросам энергетики и официальный представитель кабмина Мод Брежон.
Полномочия действующего президента Франции Эммануэля Макрона официально истекут в полночь 14 мая 2027 года. Ранее он заявил, что хочет оставить политику после того, как срок его полномочий закончится.
«Макрон, в отличие от Саркози, вряд ли отделается коротким сроком. Кстати, и сам Саркози многое припомнит Макрону, в том числе, что именно его деятельность привела к осуждению Саркози за дела, которые, по сути, совершались в интересах Франции. Макрону все припомнят: и потерю влияния в Африке, и разлад отношений с русскими, и огромные траты на Украину, и огромные траты на милитаризацию экономики, и миграционный кризис», — пояснил эксперт.
Данилин отметил, что в первую очередь судебные разбирательства будут касаться коррупционной составляющей, которая, наверняка, вскроется после ухода Макрона от власти.
Ранее Захарова указала на молчание Франции о реальном назначении оружия для Киева.