Боевики захватили Ам-Дафок в ЦАР, погибли 28 человек

Вооружённые люди взяли под контроль город Ам-Дафок в Центральноафриканской Республике у границы с Суданом, жертвами стали не менее 28 человек, передаёт радио Ndeke Luka.
По данным радио, боевики проникают в город с суданской территории.
«Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства», — рассказал беженец.
Один из источников радио уточнил, что населённый пункт полностью разрушен, а запасы проса и медикаментов разграблены.
26 апреля в Мали в ходе отражения атаки боевиков были уничтожены более 1 тыс. террористов.