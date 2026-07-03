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Боевики захватили Ам-Дафок в ЦАР, погибли 28 человек

Вооружённые люди взяли под контроль город Ам-Дафок в Центральноафриканской Республике у границы с Суданом, жертвами стали не менее 28 человек, передаёт радио Ndeke Luka.

Вооружённые люди взяли под контроль город Ам-Дафок в Центральноафриканской Республике у границы с Суданом, жертвами стали не менее 28 человек, передаёт радио Ndeke Luka.

По данным радио, боевики проникают в город с суданской территории.

«Они пересекают границу из Судана, чтобы добраться до Ам-Дафока, затем снова уходят, прежде чем вернуться и совершать зверства», — рассказал беженец.

Один из источников радио уточнил, что населённый пункт полностью разрушен, а запасы проса и медикаментов разграблены.

26 апреля в Мали в ходе отражения атаки боевиков были уничтожены более 1 тыс. террористов.